Calciomercato Inter: prezzo troppo alto, il Bayern Monaco non riscatterà Perisic

Calciomercato Inter: il Bayern Monaco non sembra intenzionato a sborsare la cifra chiesta dai nerazzurri per il riscatto di Perisic

In casa Inter c’è ancora in ballo con il Bayern Monaco la questione relativa al riscatto di Ivan Perisic. I bavaresi hanno fatto scadere la data ultima per pagare i 20 milioni pattuiti la scorsa estate e non sembrerebbero intenzionati a riscattare il croato.

Secondo quanto riportato da Sky Sports Deutschland, il club tedesco ritiene troppo alti anche i 15 milioni chiesti dall’Inter. Il Bayern Monaco non vuole pagare cifre esagerate, considerando anche i 10 milioni di ingaggio, per un calciatori considerato una riserva.