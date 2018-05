Inter, raccolta fondi dei tifosi per riscattare Rafinha e Joao Cancelo

Grande preoccupazione in casa Inter per il futuro di Rafinha e di Joao Cancelo: rispettivamente di proprietà Barcellona e Valencia, i due calciatori sono divenuti due cardini della formazione di Luciano Spalletti…

Continua la caccia alla qualificazione alla prossima edizione di Champions League per l’Inter di Luciano Spalletti, ma è già tempo di pensare al futuro. In tema calciomercato, riflettori puntati sul futuro di Rafinha e di Joao Cancelo: rispettivamente di proprietà Barcellona e Valencia, i due gioielli nerazzurri hanno una clausola di riscatto fissata a 35 milioni di euro e si è diffuso nei tifosi il timore di perderli entrambi a fine stagione…

E i sostenitori dell’Inter sono pronti a contribuire al riscatto di almeno uno dei due calciatori. Sulla piattaforma gofundme.com, un tifoso nerazzurro ha lanciato una raccolta fondi per raccimolare 35 milioni di euro, cifra necessaria per assicurarsi il cartellino di uno tra Rafinha e Joao Cancelo. Lanciata tre ore fa, l’iniziativa ha raccolto 210 euro: la strada da fare è tanta, ma la viralità dei social network e l’amore dei tifosi per una squadra non può consentire di escludere alcuno scenario…