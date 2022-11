Calciomercato Inter, riflessioni per il riscatto di Bellanova

Calciomercato Inter, i nerazzurri stanno ragionando sul riscatto di Bellanova in estate: dipenderà dalla seconda metà del campionato

In casa Inter si ragiona sul riscatto a fine stagione di Raoul Bellanova. Preso in estate in prestito per 3 milioni, i nerazzurri dovrebbero versane altri 7 al Cagliari.

Come riportato da Tuttosport, sarà decisiva la seconda metà di stagione. In caso le prestazioni dell’esterno non convincessero, si prospetterebbe un inatteso ritorno in rossoblu.