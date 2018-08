L’Inter ed i suoi tifosi sognano il ritorno in nerazzurro di Rafinha, ma non giungono buone notizie: ecco le parole di Ariedo Braida, dirigente del Barcellona

Arturo Vidal è sfumato, si continua a inseguire il sogno Luka Modric: Inter al lavoro sul mercato per consegnare a Luciano Spalletti un ultimo colpo per il centrocampo. Ma attenzione anche a Rafinha: rientrato al Barcellona dopo la parentesi in prestito per sei mesi, il fantasista brasiliano resta nel mirino dei nerazzurri…

Ma da casa Barcellona c’è una chiusura quasi totale all’ipotesi di un ritorno: «Questa mattina ho visto suo padre, il ragazzo sta giocando molto bene negli Stati Uniti: ha qualità e talento, non è detto che non si fermi al Barcellona», queste le parole del diesse blaugrana Ariedo Braida a RMC Sport. L’ex Milan ha poi sottolineato, in risposta alla domanda su una possibile pista italiana per il suo futuro: «Penso proprio di no».