Modric in Sardegna. «Vai all’Inter?» E Luka sorride…

Luka Modric sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna. Il giocatore piace all’Inter. Il suo sorriso può far sperare i nerazzurri

In tempi di calciomercato ci si aggrappa a tutto per sognare. I tifosi dell’Inter sognano l’acquisto di Luka Modric e sperano di convincere il giocatore a sposare il progetto nerazzurro per rispondere alla Juventus dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Il centrocampista croato è uno in grado di spostare gli equilibri e può lasciare il Real Madrid: la prossima settimana ci sarà un colloquio tra lui e il presidente Florentino Perez per parlare del futuro, il colloquio sarà decisivo.

Intanto il giocatore sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna e si è concesso diversi selfie con dei tifosi. Il giocatore è stato interpellato da alcuni tifosi: «E’ vero che arriverai all’Inter? E’ vero che vuoi giocare in Italia?» Il giocatore non ha risposto ufficialmente ma si è nascosto dietro un sorriso che può essere interpretato in mille modi e che può servire ad alimentare il sogno e la speranza nerazzurra. Sfumato Arturo Vidal, con Lobotka nel mirino, l’Inter continua a lavorare al sogno Luka Modric. Il suo sorriso ai tifosi potrebbe raccontare mille cose: l’Inter c’è e farà un serio tentativo per il croato.