Calciomercato Inter, Moretto svela un grande retroscena sul fronte attaccanti. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Inter: Bonny il colpo a sorpresa per l’attacco, ma non era l’unico nome

Il calciomercato Inter ha regalato diverse novità nell’ultima sessione estiva, e tra queste spicca il nome di Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante francese classe 2003, prelevato dal Parma. Un colpo a sorpresa, ma fortemente voluto dalla dirigenza nerazzurra, che ha intravisto nel talento transalpino una valida alternativa agli attaccanti titolari e, soprattutto, un investimento strategico per il futuro del reparto offensivo.

Bonny rappresenta una scommessa, ma anche un segnale chiaro: l’Inter vuole costruire una rosa sempre più giovane e sostenibile, pur mantenendo l’alto livello competitivo. In un contesto dove l’esperienza continua a fare la differenza, l’inserimento di profili giovani e fisicamente strutturati come quello dell’ex Parma è fondamentale per garantire soluzioni tattiche diverse, soprattutto nei momenti di maggiore intensità della stagione.

Calciomercato Inter: Bonny scelto tra tre profili

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il nome di Bonny non è stato l’unico valutato in casa nerazzurra. Durante la fase iniziale del calciomercato, l’Inter aveva infatti preso in considerazione anche altri due profili interessanti, già attivi in Serie A: Lorenzo Lucca, oggi in forza all’Udinese, e Joaquin Castro, giovane talento del Cagliari.

«A maggio, l’Inter stava valutando tre opzioni per rinforzare l’attacco — ha spiegato Moretto —: Bonny, Lucca e Castro erano tutti sulla lista. Alla fine, il club ha deciso di puntare forte sul francese, portandolo via dal Parma con grande convinzione».

Una mossa di prospettiva

Questa scelta evidenzia ancora una volta l’attenzione con cui il calciomercato Inter viene pianificato. La dirigenza, guidata da Marotta e Ausilio, ha preferito investire su un profilo che offre potenziale di crescita e margine di miglioramento, pur avendo già mostrato buone qualità nella scorsa stagione cadetta.

Con l’inserimento di Bonny, l’Inter punta ad allungare la rosa e prepararsi per una stagione ricca di impegni, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il francese non è solo un’alternativa: è parte integrante di un progetto tecnico che mira a un equilibrio tra presente e futuro.

Il calciomercato Inter dimostra così di guardare avanti, senza mai perdere di vista il valore strategico di ogni scelta. Bonny è solo l’ultima dimostrazione.

