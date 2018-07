Calciomercato Inter: su Vidal anche Milan e Manchester United

L’agente del centrocampista del Bayern Monaco, Arturo Vidal è in Germania per parlare del futuro del giocatore finito nel mirino non solo dell’Inter ma anche di Milan e Manchester United

Da alcuni giorni si parla di un clamoroso ritorno in Italia del centrocampista del Bayern Monaco, Arturo Vidal. L’ex-Juventus, difatti, è seguito dall’Inter che sogna un centrocampo con Nainggolan, Brozovic ed il cileno per formare una rosa molto competitiva. La trattativa fino ad oggi sembrava ad uno stato avanzato, ma qualche ora fa, secondo gli ultimi rumors di mercato, le cose potrebbero essersi complicate. Nelle trattative, difatti, sembrano essersi inserite altre due società: Milan e Manchester United. Per Vidal, dunque, potrebbe scattare un vero e proprio derby milanese di mercato con Josè Mourinho in mezzo. Il Bayern ha già fissato il prezzo del giocatore in scadenza nel 2019 che può partire per 30 milioni di euro e oggi l’agente del cileno, Fernando Felicevich, è a Monaco per parlare con il club tedesco e definire il futuro del proprio assistito.