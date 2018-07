Ausilio lavora per completare lo scacchiere di Luciano Spalletti con Vrsalijko e Vidal.

“Mancano ancora due pedine“. Così ieri Luciano Spalletti al termine di Inter-Zenit San Pietroburgo ha commentato in merito alla completezza della rosa. Già due pedine, un terzino (Vrsalijko) ed un centrocampista (Vidal), in maniera tale da avere la squadra al completo e competitiva.

Settimana decisiva per il terzino in forza all’Atletico Madrid: l’Inter propone un prestito oneroso a 7 milioni con obbligo di riscatto a 20, i Colchoneros, che attendono di sbloccare l’affare Sidibe con il Monaco, non hanno ancora risposto. Vrsalijko vuole i nerazzurri, spinto anche dai connazionali Brozovic e Perisic. L’alternativa più concreta è Davide Zappacosta del Chelsea, poi Henrics. Darmian sembra destinato alla Juventus.

Parte l’assalto ad Arturo Vidal. Piero Ausilio inizia a trattare con il Bayern Monaco per il centrocampista cileno. Come detto ieri, l’Inter proverà a strappare il centrocampista ad una cifra intorno i 25/30 milioni, sfruttando la scadenza contrattuale nel 2019 per ammorbidire la società bavarese.

Sarà una trattativa lunga quella che porta a Vidal perchè l’Inter deve incassare una cifra di pari livello dalla cessione di un calciatore. Joao Mario è quello maggiormente indicato e, con la Roma che ha soffiato Malcom all’Everton, i Toffies tornano sul portoghese.

La pista Wolverhampton si raffredda, il Betis non ha ancora presentato offerte ufficiali. L’Inter conta di monetizzare intorno i 27/30 milioni di euro. Andrea Pinamonti piace anche all’Udinese, le piste Parma e Genoa si raffreddano. Occhio a Matias Vecino che potrebbe tornare in orbita Chelsea e garantire quei 25 milioni che servono per arrivare subito ad Arturo Vidal.

