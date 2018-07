L’Inter prova a piazzare il colpo Vidal, in uscita dal Bayern Monaco.

L’ Inter su Arturo Vidal! Dopo l’anticipazione di ieri mattina, i nerazzurri provano a piazzare il colpo a centrocampo, il giocatore di quantità che chiede Luciano Spalletti da affiancare a Marcelo Brozovic.

Secondo quanto conferma il Corriere dello Sport, Piero Ausilio dopo la visita a Nanchino con la famiglia Zhang, è in viaggio verso Monaco di Baviera per trattare con il Bayern Monaco il centrocampista cileno. Vidal è sul mercato ed andrà in scadenza di contratto il 30.06.2019. Tutto ciò favorisce l’Inter nella trattativa.

Due le opzioni: una dipende dalla cessione di Joao Mario ad una cifra intorno i 27/30 milioni di euro, sul quale il Real Betis supera il Wolverhampton che preferirebbe il prestito con obbligo di riscatto. Occhio sempre al Tottenham sul portoghese. In questo caso l’Inter potrebbe valutare l’acquisto immediato del cartellino.

L’altra opzione, meno gradita dal Bayern Monaco, è il prestito con obbligo di riscatto a 30/35 milioni di euro. Dopo il corteggiamento dello scorso anno, Arturo Vidal potrebbe vestire la maglia dell’Inter. Ancora la trattativa è in una fase embrionale, ma i presupposti per la buona riuscita questa volta ci sarebbero quasi tutti.

Vidal percepisce un ingaggio intorno i 6 milioni di euro, una cifra non proibitiva per le casse dell’Inter che, liberandosi di Joao Mario, andrebbe a risparmiare circa 5 milioni di euro da destinare al cileno. I post sui social network del calciatore, poi, aprono gli scenari di calciomercato e la conferma di De Laurentiis di puntare su un attaccante per il suo Napoli alimentano le speranze.

La concorrenza, ovviamente, non manca: Chelsea e Manchester United alla finestra.

