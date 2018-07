Quanti nomi accostati all’Inter per il centrocampo? Joao Mario potrebbe aprire ad un top

Casting a centrocampo per l’Inter. Dopo Dembélé, Paredes e Barella, è spuntato il nome di Bakayoko del Chelsea. Sull’ex centrocampista del Monaco, però, c’è anche il Borussia Dortmund.

Ad Appiano Gentile, Luciano Spalletti attende con ansia il nome del nuovo centrocampista da affiancare a Brozovic. Luka Modric è il sogno dei tifosi, il possibile “mister x” che da qualche giorno aleggia sulla Pinetina ma, come detto qualche giorno fà, è un affare particolarmente difficile. Da capire, principalmente, i cavilli della clausola rescissoria da 500 milioni fissata da Florentino Perez. Dunque, l’Inter valuta a 360 gradi il mercato.

L’ opzione più “appetibile” è Leandro Paredes dello Zenit San Pietroburgo, il quale è stato offerto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dembélé si allontana sempre di più dall’Inter, Barella non arriverà, almeno quest’anno. Dennis Praet è un’idea, ma non è il calciatore che Luciano Spalletti chiede come prima scelta.

Mister x dipende dalla cessione di Joao Mario. 27 milioni dal Wolves o dal Real Betis permetterebbero all’Inter di vere margine per portare a casa un pezzo pregiato della mediana. Anche Arturo Vidal è sul mercato, su di lui si muove il Napoli ed era un pallino di Walter Sabatini e Piero Ausilio lo scorso anno. Non è da escludere un ritorno di fiamma dei nerazzurri sul cileno. Anche Vidal potrebbe vestire i panni di mister x che aleggia su Appiano Gentile e sull’Inter, considerando che rispetto a Modric potrebbe essere più facile arrivare a conclusione.

Certo, al momento parliamo di fantamercato, ma dai pochi indizi che trapelano dall’ambiente nerazzurro si può fantasticare su un colpo ad effetto, considerando i vecchi obiettivi/sogni di mercato. L’Inter da qui al 19 agosto potrebbe piazzare un altro colpo di spessore dopo Nainggolan e De Vrij.

