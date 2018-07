Affaticamento muscolare per Radja Nainggolan, uscito dopo 24′. Inter in difficoltà senza il ninja

Passo indietro per l’Inter che contro il Sion perde 2-0. La formazione di Luciano Spalletti già sembra dipendere da Radja Nainggolan, soprattutto nella costruzione della manovra. Il Ninja, uscito al 24′ per un affaticamento muscolare, nei primi 20′ di gara è sembrato già nel vivo della manovra nerazzurra. Dinamico, vivace, vicino alla punta per creare spazi ed imprevedibilità.

Un affaticamento muscolare mette Nainggolan ko a metà primo tempo, Spalletti lo richiama in panchina e l’Inter cala vistosamente sia dal punto di vista fisico che delle idee in fase di possesso palla. Fino ad allora, il ninja era stato il più pericoloso con una conclusione a lato da dentro l’area. Inter già Nainggolan dipendente? Di sicuro rispetto a sabato, nel 3-0 ai danni del Lugano, la formazione di Luciano Spalletti ha fatto un passo indietro.

Pesano i carichi di lavoro, le due gare ravvicinate nel periodo di preparazione, il caldo ed un avversario già in forma per il campionato. Il prossimo weekend, infatti, il Sion affronterà il Lugano nella prima giornata del campionato svizzero. Oltre ai 24′ disputati da Nainggolan, si sono messi in mostra Daniele Padelli, nonostante l’errore sul primo gol, Karamoh, voglioso e con un passo in più rispetto ai compagni.

Male Skriniar, impacciato e lento, molto male Dalbert, schierato sulla corsia destra in un esperimento per nulla azzeccato. Icardi è entrato a gara in corso giocando circa 25 minuti. Come lo scorso anno, l’Inter perde la seconda amichevole stagionale (Norimberga 1-2). La formazione nerazzurra si prepara al terzo test stagionale di sabato a Pisa dove alle ore 21 affronterà lo Zenit San Pietroburgo. Nainggolan sicuramente non sarà del match in via precauzionale.

