Calciomercato Inter: tre club su Salcedo. Può restare in Serie A

Può nuovamente terminare in maniera prematura l’avventura di Eddy Salcedo con l’Inter: tre club su di lui

Tornato dal prestito all’Hellas Verona, Eddy Salcedo, sembrava potesse finalmente restare in nerazzurro, ma in questo pre campionato è scivolato in fondo alle gerarchie di Inzaghi.

Come riporta il Corriere dello Sport ci sono tre squadre interessate al giocatore: in Italia sono forti Genoa e Torino, mentre oltralpe piace al Brest.

