Calciomercato Inter, definita la strategia per l’estate: all-in su Vicario! C’è anche un nuovo nome per la difesa

Calciomercato Inter, definita la strategia per l’estate: all-in su Vicario nonostante un nodo da sciogliere! C’è anche un nuovo nome per la difesa

Il calciomercato dell’Inter si infiamma progressivamente in vista della prossima stagione estiva. Secondo quanto riportato accuratamente dal Corriere dello Sport, i nerazzurri continuano a pensare intensamente a Guglielmo Vicario, reattivo portiere italiano. L’attuale estremo difensore del Tottenham rappresenta un grande pallino per la Beneamata e, già nei mesi scorsi, ha ribadito apertamente la propria disponibilità per un gradito ritorno in Italia. I contatti esplorativi sono partiti, ma servirà tempo per impostare la trattativa. Il Biscione si muoverà solo a precise condizioni, senza affrontare investimenti troppo impegnativi. Il nodo rimane l’alta valutazione degli Spurs, fissata a circa venticinque o trenta milioni di euro.

Il numero uno sfiorò la compagine meneghina nell’estate della ricca cessione di André Onana, esplosivo portiere camerunense, al Manchester United. All’epoca, i dialoghi con il classe novantasei erano costanti, ma il blitz tempestivo degli inglesi si rivelò decisivo. Il feeling professionale non si è però mai interrotto, considerando che Piero Ausilio, esperto direttore sportivo, resta uno storico estimatore del ragazzo. Gli ottimi rapporti con l’entourage potrebbero ricoprire un ruolo chiave per sbloccare il complesso affare internazionale.

Le ambizioni della formazione lombarda non si fermano alla porta. L’obiettivo primario resta il ringiovanimento della retroguardia. Tra i profili sul taccuino dirigenziale spicca Kacper Potulski, promettente difensore polacco del Mainz. Il centrale, classe duemilasette, è stimato per la spiccata fisicità e rapidità. In questa annata è stato seguito dagli scout di Juventus, Milan, Como e della stessa squadra milanese. Apprezzato molto anche in Inghilterra, è considerato unanimemente un talento con eccezionali margini di miglioramento. La dirigenza monitorerà le sue prestazioni prima di affondare il colpo per portarlo in Serie A.