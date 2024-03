Calciomercato Inter, fatta per Zielinski. Ecco i dettagli

Calciomercato Inter, Piotr Zielinski è pronto a sposare la causa nerazzurra la prossima stagione: ecco i dettagli dell’affare

Come riportato da Tuttosport, l’Inter ha chiuso il secondo colpo: oltre a Mehdi Taremi dal Porto, ha chiuso l’accordo a parametro zero anche per l’arrivo di Piotr Zielinski: centrocampista richiesto esplicitamente da Inzaghi per la prossima stagione.

Il polacco classe ’94 firmerà un contratto di 3 anni con opzione per il quarto anno a 3.5 milioni di euro a stagione, più bonus.