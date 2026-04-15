Calciomercato Juve, idea Kim per la difesa! Spalletti è pronto a riabbracciarlo: occhio all’incastro con quell’addio eccellente!

Calciomercato Juve, idea Kim per la difesa! Spalletti è pronto a riabbracciarlo: l’incastro con quel possibile addio eccellente! La situazione

La Juventus guarda al futuro e, come riferito da La Gazzetta dello Sport, tra i nomi cerchiati in rosso per il prossimo mercato c’è anche Kim Min-Jae, difensore centrale sudcoreano classe 1996 oggi al Bayern Monaco. Si tratta di un profilo considerato ideale per esperienza, fisicità e conoscenza del campionato italiano. L’idea della società è quella di intervenire con colpi mirati, senza rivoluzioni, ma alzando il livello della rosa in ogni reparto. In quest’ottica, Kim rappresenta un obiettivo concreto soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante per Gleison Bremer, difensore brasiliano e perno della retroguardia bianconera, sempre più osservato dai club di Premier League.

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Kim Juve, il legame con Spalletti spinge il progetto bianconero

Uno degli elementi che rendono affascinante questa ipotesi è il rapporto tra Kim e Luciano Spalletti. I due hanno già lavorato insieme nella stagione dello scudetto del Napoli, quando il centrale asiatico si impose come uno dei migliori difensori del campionato e dell’intero panorama europeo. Proprio il tecnico toscano ne ha sempre esaltato le qualità: «Kim è un difensore da Champions, un ragazzo magnifico e nell’esecutività è una roba impressionante». Parole che spiegano bene quanto il feeling tecnico e umano tra allenatore e giocatore sia stato forte. Dello stesso tenore anche la confessione del difensore: «Scelsi il Napoli per Spalletti». Un incastro perfetto che oggi la Juventus sogna di ricreare alla Continassa.

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Kim Juve, formula e ostacoli di un’operazione ambiziosa

Al momento non esiste una trattativa vera e propria, ma secondo la rosea qualche sondaggio è già stato effettuato. L’idea della Juventus sarebbe quella di impostare eventualmente l’operazione in prestito, una formula utile per contenere i costi e sostituire un eventuale addio di Bremer. Il vero ostacolo resta infatti l’ingaggio del sudcoreano, che in Germania percepisce cifre molto elevate, superiori ai 10 milioni con bonus. Un investimento pesante per i parametri attuali del club. Proprio per questo, il contratto in scadenza nel 2028 e la volontà del giocatore di trovare maggiore continuità potrebbero diventare fattori decisivi. La Juventus resta vigile: se dovesse aprirsi uno spiraglio, Kim Min-Jae diventerebbe molto più di una semplice suggestione di mercato.