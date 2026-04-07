Calciomercato Juve, Darwin Nunez è l’ultima idea per l’attacco: partiti i primi sondaggi! Le prossime mosse dei bianconeri

La Juventus guarda al futuro e comincia a muoversi su più tavoli per costruire una rosa ancora più competitiva. Come riferito da Gianluca Di Marzio, i bianconeri hanno effettuato un sondaggio per Darwin Núñez dell’Al Hilal, centravanti uruguaiano reduce da una stagione non semplice nella Saudi Pro League. Il club torinese ha chiesto informazioni alla società araba per valutare la fattibilità dell’operazione e capire margini e condizioni di un possibile affondo nelle prossime settimane.

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Per Darwin Núñez, arrivato in estate dal Liverpool, il bilancio stagionale parla di 6 gol e 4 assist in 16 partite di campionato. A questi numeri si aggiungono anche 3 gol e 1 assist in 6 gare di AFC Champions League, oltre a 2 presenze in King’s Cup. Numeri che raccontano comunque un attaccante ancora in grado di incidere, nonostante un’annata complicata e al di sotto delle aspettative.

Gli obiettivi per difesa, mediana e trequarti

La strategia della Vecchia Signora non si ferma però al reparto offensivo. La dirigenza bianconera segue infatti anche diversi profili in scadenza di contratto, con l’idea di cogliere eventuali opportunità importanti sul mercato. Tra questi ci sono Marcos Senesi del Bournemouth, Leon Goretzka del Bayern Monaco e Bernardo Silva del Manchester City. Operazioni ambiziose, che però saranno inevitabilmente condizionate dalla qualificazione alla prossima Champions League.

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In difesa piace Marcos Senesi, centrale argentino classe 1997, elemento di esperienza e affidabilità. In questa stagione con il Bournemouth ha collezionato 30 presenze e 4 assist, confermandosi un difensore solido e utile anche in fase di costruzione.

Calciomercato Juve, Goretzka e Bernardo Silva accendono il sogno

A centrocampo resta forte l’interesse per Leon Goretzka, mediano tedesco del Bayern Monaco, da anni riferimento della squadra bavarese. Il classe 1995 ha chiuso la stagione con 2 gol e 2 assist in 38 partite tra Bundesliga e coppe, confermando qualità, duttilità ed esperienza internazionale.

Sulla trequarti, invece, il nome più affascinante è quello di Bernardo Silva. Il portoghese del Manchester City, ormai veterano dei Citizens, garantisce tecnica, visione e personalità. Sia per Goretzka che per Bernardo Silva si tratterebbe di operazioni a parametro zero. La Juventus osserva, raccoglie informazioni e prepara le proprie mosse: il mercato bianconero punta in alto.