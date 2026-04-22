Calciomercato Juve, all-in su Lewandowski: incontro in programma con il suo agente! Il polacco ha questo desiderio per il futuro

Calciomercato Juve, Robert Lewandowski è ora l’obiettivo principale dei bianconeri per la prossima estate. Ecco cosa sta succedendo

La Juventus è pronta a piazzare un colpo ad effetto per rivoluzionare il proprio reparto offensivo. L’obiettivo numero uno individuato dalla dirigenza bianconera porta il nome di Robert Lewandowski. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il club è alla ricerca di un bomber implacabile, un profilo d’esperienza e caratura internazionale in grado di garantire almeno 20 gol a stagione per colmare definitivamente il gap con le dirette concorrenti. Dopo aver visto sfumare nel mercato di gennaio le piste che portavano a Kolo Muani, Mauro Icardi e Youssef En-Nesyri, la società ha deciso di puntare tutto sul centravanti polacco per assecondare le richieste di Luciano Spalletti, il quale ha preteso un vero finalizzatore di peso.

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Rinnovo in stallo a Barcellona e l’incontro con Zahavi

La trattativa è tutt’altro che utopica, complice il momento delicato che il giocatore sta vivendo in Catalogna. Il rinnovo con il Barcellona è attualmente in una profonda fase di stallo: il presidente Joan Laporta avrebbe infatti proposto un prolungamento con l’ingaggio dimezzato, condizione rispedita al mittente dall’attaccante. Nonostante le ricche avance ricevute dai Chicago Fire in MLS e dai club arabi, la priorità assoluta dell’ex Bayern Monaco resta il calcio europeo.

Fiutando l’affare, la Juve ha programmato un incontro con l’agente Pini Zahavi, pronta a mettere sul piatto un contratto annuale da 6 milioni di euro più bonus. Al momento, i bianconeri si trovano in netto vantaggio rispetto al Milan, che rimane comunque un osservatore molto attento.

Le alternative in lista: da Zirkzee all’ostacolo Nuñez

Sebbene Lewandowski rappresenti l’usato sicuro ideale per tentare di riconquistare il tricolore dopo sei anni di digiuno, la società continua a valutare parallelamente altre piste. Sul taccuino dei dirigenti restano vivi i nomi di Kolo Muani (il francese rientrerà al PSG dal Tottenham ma gradirebbe un ritorno a Torino) e di Joshua Zirkzee, desideroso di lasciare il Manchester United per riabbracciare l’Italia.

Decisamente più complessa la suggestione Darwin Nuñez: l’attaccante uruguaiano vuole disperatamente lasciare l’Al Hilal, ma lo stipendio da 23 milioni a stagione rappresenta un ostacolo insormontabile senza un cospicuo contributo da parte del club saudita. Il fascino del blasone bianconero e l’idea di una suggestiva “last dance” in Serie A restano però le chiavi principali per convincere Lewandowski e riportare la Vecchia Signora a dominare in Italia.