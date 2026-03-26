Calciomercato Juve, Spalletti fa la lista della spesa: svelati i 3 grandi sogni del tecnico per l’estate! I nomi in cima alla lista per i bianconeri

La Juventus starebbe ragionando su un mercato costruito anche attorno ai giocatori più vicini al calcio di Luciano Spalletti, allenatore bianconero sempre più centrale nella programmazione del club. A rilanciare questo scenario è Tuttosport, che oggi parla di una strategia orientata verso profili già conosciuti e ritenuti affidabili dal tecnico, con l’idea di ricostruire una struttura solida in ogni reparto. Tra i nomi citati spiccano Alisson Becker, portiere brasiliano del Liverpool, Antonio Rüdiger, difensore centrale tedesco del Real Madrid, e Lorenzo Pellegrini, centrocampista italiano della Roma.

Alisson e Rüdiger, due piste suggestive ma ancora tutte da costruire

Tra i profili accostati alla Vecchia Signora, quello di Alisson, portiere di esperienza internazionale, viene descritto come particolarmente gradito per dare affidabilità a un reparto su cui il club riflette in vista dell’estate. Sul fronte difensivo, invece, il nome più caldo resta quello di Antonio Rüdiger, che Spalletti aveva già allenato ai tempi della Roma.

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Pellegrini opportunità a centrocampo, ma molto dipenderà dalla Champions

A centrocampo, Tuttosport indica Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma apprezzato per duttilità e intelligenza tattica, come un’altra possibile occasione seguita dalla Juve. Il calciatore è in scadenza di contratto con i giallorossi e, con la trattativa per il rinnovo di contratto in totale stallo, potrebbe liberarsi a parametro zero. Il punto più concreto, invece, è un altro: il mercato bianconero dipenderà in modo diretto dalla qualificazione alla prossima Champions League, tema che la stessa stampa torinese considera decisivo per budget, ambizioni e margini operativi. La strategia raccontata oggi è chiara: affidarsi a profili di esperienza e di fiducia per accelerare la ricostruzione. Resta però una strategia ancora da tradurre nei fatti.