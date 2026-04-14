Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per Lobotka: lo slovacco si propone! Occhio allo scenario in estate per il centrocampista del Napoli

La Juventus sta valutando anche il nome di Stanislav Lobotka per rinforzare il centrocampo della prossima stagione. Le indiscrezioni rilanciate oggi da Tuttosport parlano di un interesse concreto, legato soprattutto al rapporto di stima tra il centrocampista slovacco e Luciano Spalletti, che lo considera un profilo ideale per dare qualità, esperienza e ordine alla mediana bianconera. In questo momento non si parla di una trattativa chiusa, ma di una pista reale da seguire con attenzione. Sullo sfondo resta la situazione contrattuale del giocatore, legato al Napoli fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione.

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Lobotka Juventus, il nodo è il prezzo e la posizione del Napoli

L’operazione, però, si presenta complessa. Sempre secondo le ricostruzioni di giornata, Aurelio De Laurentiis non considera Lobotka incedibile, ma per lasciarlo partire chiede una cifra importante. La clausola da circa 25 milioni di euro presente nel contratto del regista, infatti, sarebbe valida soltanto per l’estero, e quindi non utilizzabile direttamente dalla Juventus. Questo significa che, per convincere il Napoli, il club bianconero dovrebbe formulare una proposta superiore o comunque tale da soddisfare le richieste del presidente azzurro. Anche per questo, la società torinese continua a monitorare con prudenza la situazione, sapendo che il margine di manovra non è semplice.

Lobotka Juventus, le alternative restano vive per il centrocampo

Nel frattempo, la Juventus continua a ragionare anche su soluzioni alternative per la mediana. Le stesse fonti di mercato che rilanciano il nome di Lobotka ricordano come il club stia seguendo pure altri profili di alto livello, alcuni dei quali in scadenza o comunque più accessibili sotto il profilo contrattuale. Tra questi vengono accostati ai bianconeri anche nomi come Bernardo Silva, Franck Kessié e Leon Goretzka, segnale di una strategia ampia per completare il reparto accanto a Manuel Locatelli e Khephren Thuram. Per ora, però, il nome nuovo che accende maggiormente la curiosità è proprio quello del regista slovacco del Napoli, un profilo che per caratteristiche e affidabilità piace molto all’area tecnica juventina.