Calciomercato Juve, i bianconeri osservano Rodrigo Mendoza: occhi puntati sul talento spagnolo nella sfida tra Spagna Under 21 e Romania

Calciomercato Juve, i bianconeri osservano con interesse Rodrigo Mendoza, giovane talento dell’Elche, dopo le sue brillanti prestazioni

La nazionale spagnola Under 21 sta dominando il proprio girone di qualificazione all’Europeo di categoria, a punteggio pieno dopo quattro partite con un impressionante bilancio di 13 gol fatti e solo 2 subiti. Stasera alle ore 18, la “Rojita” avrà l’opportunità di consolidare il proprio primato affrontando la Romania allo Stadionul Municipal di Sibiu, in una partita che si preannuncia impegnativa. Ma perché questa sfida cattura l’attenzione della Juventus?

Secondo Tuttosport, il club bianconero ha messo nel mirino Rodrigo Mendoza, giovane e talentuoso centrocampista dell’Elche. Mendoza, classe 2005, ha già brillato come regista nel 4-3-3 nella goleada contro San Marino e si prepara a guidare la Spagna Under 21 anche contro la Romania. Gli osservatori della Juventus, i cosiddetti “007 bianconeri“, non si perderanno l’occasione di spiare le sue prestazioni anche in questa partita, dopo averlo già seguito attentamente nell’ultima edizione del Mondiale Under 20, dove la Spagna ha raggiunto le semifinali.

Le prime indicazioni fornite dagli scout bianconeri sono già state molto positive, ma il giovane Rodrigo merita un’attenzione ancora maggiore, soprattutto considerando che diverse big europee lo stanno monitorando con grande interesse. Questa stagione sta segnando la sua definitiva esplosione come centrocampista. L’Elche, consapevole del suo valore, ha rinnovato il suo contratto ad agosto, inserendo una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Una cifra considerata “abbordabile” per un giocatore del suo potenziale in un ruolo chiave.

La Juventus ha inserito Mendoza nella sua lista degli obiettivi, dopo che già in estate il Como di Cesc Fabregas, sempre molto attento ai talenti spagnoli e non solo, aveva provato ad acquistarlo, ricevendo un rifiuto dall’Elche. Il club spagnolo desidererebbe trattenere il centrocampista almeno fino al termine della stagione, ma a gennaio è previsto un vero e proprio assalto da parte di diversi club alla ricerca di un regista di qualità e prospettiva.

La Juventus sta attualmente effettuando le prime valutazioni per capire quali siano le esigenze più impellenti di Spalletti per rinforzare il centrocampo, in linea con la sua idea di calcio. Nel frattempo, un’altra “occhiata” a Mendoza non può certo fare male, specialmente in un momento in cui il mercato dei giovani talenti è sempre più competitivo e dinamico. Il futuro di Rodrigo Mendoza potrebbe dunque tingersi di bianconero, con gli emissari juventini pronti a cogliere ogni segnale dal campo rumeno.

