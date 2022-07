Calciomercato Juve: non si sblocca la trattativa per Morata. Allegri lo rivuole, ma l’Atletico non cede

Stallo totale nella trattativa per riportare Morata alla Juve è bloccata.

Come spiegato da Sky Sport, infatti, l’Atletico Madrid fa muro alla cessione perché non vuole cedere a 15-20 milioni. L’attaccante spagnolo resta sempre il preferito da Allegri che da tempo ha chiesto alla dirigenza della Juve di fare uno sforzo per farlo tornare in bianconero per la terza volta.