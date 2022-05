Calciomercato Juve, obiettivo Casemiro? Le intenzioni del Real Madrid

Calciomercato Juve: ai bianconeri è stato accostato anche Casemiro come rinforzo per il centrocampo. Le intenzioni del Real Madrid sul brasiliano

Nei giorni scorsi, anche Casemiro era stato accostato alla Juve come possibile rinforzo per il centrocampo del prossimo anno.

Stando a quanto riferito oggi da Marca, però, non ci sarebbe alcuna possibilità di vedere il brasiliano in bianconero. Il classe ’92 è infatti ritenuto incedibile dal Real e lo stesso giocatore, dal canto suo, non vorrebbe lasciare la Spagna. Cherubini quindi costretto a guardare altrove e a mollare questa pista.

