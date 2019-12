Calciomercato Juve, per la cessione di Mandzukic nella sessione di gennaio si riapre una pista già sondata in estate

Gennaio si avvicina, la Juve cerca una destinazione per Mandzukic. Con il Milan che negli ultimi giorni – secondo La Gazzetta dello Sport – avrebbe fatto un sondaggio col giocatore tramite il connazionale Boban. Ma l’attaccante, oltre a guadagnare tanto, rappresenterebbe comunque soltanto un piano B in caso di mancato approdo in rossonero da parte di Ibrahimovic.

Ecco perché, in queste ore, starebbe tornando di moda nell’entourage del croato la soluzione Qatar, pur di lasciare Torino e tornare a giocare. I soldi, da quelle parti, ovviamente non mancherebbero. Solo sullo sfondo la pista che porta al Manchester United…