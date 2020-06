Calciomercato Juve: scambio Under-Romero? Ecco l’idea di Paratici

Calciomercato Juve: secondo Tuttosport potrebbe concretizzarsi presto lo scambio tra Cengiz Under e Cristian Romero

Tra i tanti discorsi di mercato tra Juve e Roma c’è uno scambio che sembrerebbe potersi concretizzare presto.: quello tra Cristian Romero e Cengiz Under. Le parti valuterebbero entrambi i giocatori 30 milioni di euro in modo da garantire ai club una doppia plusvalenza.

Sarebbe il primo colpo di Paratici per Maurizio Sarri. Come scrive Tuttosport il CFO di Juventus l’arrivo di Under in bianconero non escluderebbe quello di Chiesa, per cui però i discorsi sono più complicati.