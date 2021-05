Calciomercato Juve: sfida alla Roma per Isco. Le ultime

Isco in partenza dal Real Madrid nel mercato estivo. La Roma avrebbe sorpassato la Juve: le ultime dalla Spagna

Isco in uscita dal Real Madrid , indipendentemente dal futuro in panchina di Zinedine Zidane .

Il fantasista spagnolo piace alla Juventus, anche se le difficoltà di bilancio per lo stipendio dell’ex Malaga rappresenterebbero un problema per il club bianconero come riporta la testata Todofichajes.com. Ad approfittare della situazione potrebbe essere così la Roma, con José Mourinho che avrebbe messo sulla lista degli acquisti il nome di Isco. Il talento del Real sarebbe valutato circa 20 milioni di euro dai ‘Blancos’.