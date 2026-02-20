Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club

Calciomercato Juve, sprint Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto la società a virare con decisione sull’argentino

La Juventus guarda al futuro per sistemare le incertezze del presente, lavorando per rivisitare profondamente la propria traballante difesa. Secondo La Gazzetta dello Sport, Gleison Bremer non basta più a garantire solida continuità. Con l’uscita di Daniele Rugani, la dirigenza della Vecchia Signora cerca elementi in grado di portare esperienza e struttura europea. I problemi in Turchia hanno rimesso in luce i limiti del reparto, evidenziando una compagine piemontese decisamente vulnerabile senza il proprio perno.

Il dato statistico è molto preoccupante: tredici reti subite in quattro gare rappresentano un campanello d’allarme impossibile da ignorare. Un grave infortunio contro il Galatasaray è stato fortunatamente evitato, ma il giocatore risulta spremuto dai continui impegni. L’obiettivo dei bianconeri è farlo recuperare per l’atteso ritorno dei playoff all’Allianz Stadium e per gli impegni internazionali.

Le risorse economiche impongono di razionalizzare le scelte, spingendo la società a valutare occasioni a parametro zero. A tessere le trattative c’è Damien Comolli, responsabile del mercato dei Bianconeri, il cui obiettivo primario è Marcos Senesi, difensore in scadenza col Bournemouth. Il calciatore ha mandato segnali positivi, attratto dal progetto tecnico. L’identikit è perfetto per completare il pacchetto arretrato con un mancino naturale. Per chiudere questo colpo vitale, la società torinese ha pronta un’offerta per un contratto di tre o quattro anni, con un ingaggio sui quattro o cinque milioni a stagione, inclusa una parte variabile legata ai vari bonus di rendimento.

Nel frattempo, le gerarchie interne stanno cambiando radicalmente. L’intenzione è consolidare la posizione di Pierre Kalulu, sempre più proiettato verso il rinnovo di contratto, mentre Federico Gatti appare meno centrale rispetto al passato. Il difensore piace in Inghilterra e potrebbe salutare Torino in estate, finanziando così le nuove mosse in entrata delle Zebre.