Calciomercato Juve, ufficiale la cessione di Mandragora all’Udinese

Rolando Mandragora è ufficialmente un giocatore dell’Udinese. La Juve mantiene sul cartellino il diritto di ricompra

Mancava soltanto l’ufficialità (anche perché il centrocampista si stava già allenando con i friulani) e l’annuncio definitivo è arrivato poche ore fa. Rolando Mandragora è un nuovo giocatore dell’Udinese. La Juventus ha infatto diffuso il comunicato della cessione del talentuoso calciatore, tornato a Torino dopo l’ottima annata in prestito al Crotone della scorsa stagione nonostante la retrocessione del club calabrese.

PLUSVALENZA E RECOMPRA – Cifre importantissime per questa operazione: la Juve incassa infatti 20 milioni di euro, registrando un’importante plausvalenza. Negli accordi tra club i campioni d’Italia hanno ottenuto anche un diritto di riacquisto, esercitabile alla fine del campionato 2019/20, da 26 milioni. Nel caso in cui l’Udinese cedesse, entro la scadenza di questo diritto, Mandragora a un’altra società, dovrebbe riconoscere alla Juve 200mila euro, più il 50 per cento della differenza tra la cifra a cui sarebbe venduto e i 20 milioni.