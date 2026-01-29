Connect with us

Calciomercato Juve, quel club apre al prestito e i bianconeri studiano la strategia per riportarlo in Serie A

2 ore ago

Bologna Zirkzee

Calciomercato Juve, arriva l’apertura al prestito: la dirigenza bianconera valuta la strategia per riportarlo in Serie A

La Juventus continua la sua corsa contro il tempo per consegnare a Spalletti un nuovo riferimento offensivo, ma il dossier Kolo Muani si è trasformato in un rompicapo che sta logorando la pazienza della dirigenza bianconera. Come riportato da Di Marzio a Calciomercato – L’Originale, il percorso verso il ritorno del francese si è improvvisamente complicato: il Tottenham, club in cui l’attaccante è attualmente in prestito, ha alzato un muro che per ora appare invalicabile. Nessuna apertura ufficiale, nessuna disponibilità a interrompere anticipatamente il prestito. Risultato: il rientro a Torino è bloccato.

Eppure, nonostante la chiusura arrivata da Londra, la partita resta apertissima. La volontà delle parti è un fattore decisivo in questo braccio di ferro: Kolo Muani spinge con forza per tornare a vestire il bianconero, mentre la Juve continua a insistere sul suo obiettivo prioritario. Nel frattempo, il DS Ottolini non resta a guardare e mantiene viva l’alternativa che porta a Joshua Zirkzee.

Zirkzee, infatti, rappresenta uno scenario diametralmente opposto: per l’ex Bologna esiste un’apertura concreta al prestito, che renderebbe l’operazione molto più semplice da formalizzare. La Juventus, però, non ha ancora affondato il colpo, perché ogni energia è concentrata sul tentativo di sbloccare Kolo Muani.

La linea dell’AD Comolli è chiara: tutto ruota attorno al duello con il Tottenham. Solo se il muro inglese non dovesse cedere nelle prossime ore, la società virerà con decisione sul piano B. Una partita a scacchi ad altissima tensione, a ridosso del gong finale, ma indispensabile per consegnare a Spalletti il profilo offensivo ideale

