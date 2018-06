Calciomercato Juventus, per rinforzare l’attacco spunta il nome di Timo Werner, attaccante classe 1996 in forza al RB Lipsia

Calciomercato Juventus, spunta l’interesse per Timo Werner. Tra i giovani prospetti più interessanti del calcio tedesco, definito il ‘nuovo Klose’, l’attaccante del RB Lipsia ha attirato una certa attenzione tra la dirigenza bianconera. Come riporta Tuttosport, si segnalano emissari della Juventus al Mondiale di Russia che domani vedrà la Germania impegnata all’esordio contro il Messico.

L’obiettivo non è però dei più raggiungibili: Werner, classe 1996, è monitorato da tempo anche dal Bayern Monaco, di cui non mancheranno emissari per seguire l’attaccante anche in Russia. Accostato di recente anche al Milan, il giocatore è sotto contratto col RB Lipsia fino al giugno 2020: per il suo cartellino il club sassone non è intenzionato a scendere sotto ai 50 milioni.