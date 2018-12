Calciomercato Juventus, Benatia verso la Bundesliga: arriva Todibo

Possibili movimenti in difesa a gennaio per la Juventus: Borussia Dortmund e Schalke 04 su Benatia, il francese Todibo può arrivare subito.

Sirene tedesche per Mehdi Benatia, con Jean-Clair Todibo che potrebbe arrivare subito a Torino per rimpiazzarlo. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, Borussia Dortmund e Schalke 04 sarebbero pronte a fare sul serio per il centrale marocchino della Juventus e a formulare un’offerta importante al club bianconero. Quest’ultimo, se la proposta fosse soddisfacente sul piano economico, potrebbe dunque lasciare la Vecchia Signora a gennaio.

Madama tuttavia, che sarà impegnata anche in Champions League e in Coppa Italia, oltre che in campionato, qualora Benatia dovesse lasciare Torino non starebbe a guardare e piazzerebbe l’accelerata decisiva per il difensore classe 1999 del Tolosa Jean-Clair Todibo.

