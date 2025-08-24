Calciomercato Juventus: Comolli insiste per Zhegrova. C’è già accordo col giocatore, decisiva l’uscita di Nico Gonzalez

Nelle battute finali di un calciomercato infuocato, la Juventus non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca per il suo obiettivo primario in attacco: Edon Zhegrova. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la resistenza e la chiusura momentanea del Lille non hanno scalfito la determinazione della dirigenza bianconera, che prosegue la sua strategia forte di un’alleanza fondamentale: quella del giocatore stesso. L’esterno kosovaro, infatti, ha già dato il suo pieno consenso al trasferimento a Torino, vedendo nella Juventus la tappa cruciale per il salto di qualità definitivo nella sua carriera.

La volontà di Zhegrova è chiara e decisa. Il talento del Lille, che i bianconeri hanno già avuto modo di ammirare da avversario in Champions League, ha messo la Vecchia Signora in cima a tutte le sue preferenze. Questa scelta lo ha portato a rifiutare le avances di club importanti come il Marsiglia, convinto che il progetto tecnico di Torino sia quello ideale per le sue ambizioni. Ora, il giocatore attende con impazienza che le due società trovino la quadra definitiva, continuando a spingere internamente per facilitare la chiusura dell’affare.

La Juventus, dal canto suo, si muove secondo un piano meticoloso orchestrato dal direttore generale Damien Comolli. Il passo chiave per sbloccare l’operazione è la cessione di Nico González. La trattativa per il trasferimento dell’esterno argentino all’Atlético Madrid è in fase avanzata e rappresenta la condizione necessaria per liberare le risorse economiche indispensabili a lanciare l’assalto finale. I bianconeri hanno già abbassato la richiesta per Nico a una cifra intorno ai 21-22 milioni di euro, un segnale che dimostra la volontà di accelerare i tempi.

Una volta incassata questa cifra, Comolli tornerà a bussare con forza alla porta del Lille. Il club francese, per ora, erige un muro, provando a trattenere il suo gioiello, ma la sua posizione è indebolita dalla volontà del calciatore e da una situazione contrattuale che gioca a favore della Juventus. Gli ultimi giorni di mercato saranno incandescenti: la cessione di Nico González è il grilletto che la Juventus è pronta a premere per portare finalmente Zhegrova in Italia.