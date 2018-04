Martial chiede la cessione: Inter e Juventus alla finestra

Grana Anthony Martial per il Manchester United: l’attaccante francese ha chiesto la cessione alla dirigenza Red Devils, due club italiani pronti ad approfittarne

Arrivato nell’estate 2015 dal Monaco per 60 milioni di euro, Anthony Martial potrebbe presto dare l’addio al Manchester United. Il gioiellino francese non è considerato una prima scelta da Josè Mourinho e il rapporto tra i due si è ulteriormente incrinato nelle ultime settimane. In scadenza 30 giugno 2019, con opzione fino al 2020, il classe 1995 ha recentemente rifiutato una proposta di rinnovo e ha rilanciato…

Secondo la stampa francese, infatti, Martial ha chiesto alla dirigenza del Manchester United la cessione a fine stagione: l’attaccante vuole cambiare aria e rilanciarsi altrove, il rapporto con lo Special One è pressochè impossibile da sanare. E non mancano i club interessati: Tottenham e Atletico Madrid sono suoi grandi estimatori, ma anche in Italia c’è chi è pronto ad approfittarne. Parliamo di Inter e Juventus, che sono sulle sue tracce da diverso tempo…