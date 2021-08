Locatelli vuole solo la Juve: ecco cosa ha detto a Carnevali

Manuel Locatelli e la Juventus verso il sì ma il centrocampista è impaziente: ecco cosa ha detto al Sassuolo

La sensazione è quella del sì, dopo tanti incontri, tra Manuel Locatelli e la Juventus: ieri summit decisivo con il Sassuolo. Resta da definire solo la questione dell’obbligo di riscatto: la Juve vuole blindarlo con la qualificazione in Champions, il Sassuolo lo vuole a prescindere.

La Gazzetta dello Sport rivela la posizione di Locatelli: ha parlato con Carnevali e ha ribadito che vuole solo la Juve. Non mette bocca sulla questione economica ma attende il via libera per prendere la via della Continassa.

