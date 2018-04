Mohamed Fares piace a tutti: Juventus, Napoli e Fiorentina in fila

Ritenuto uno dei talenti più interessanti del panorama nostrano, Mohamed Fares è pronto per il salto di qualità: l’esterno dell’Hellas Verona è finito nel mirino di Juventus, Napoli e Fiorentina

Arrivato nel 2013 dal Bordeaux, Mohamed Fares è l’ultimo di una lunga serie di talenti lanciati nel grande calcio dall’Hellas Verona. Classe 1996, il franco-algerino è uno dei cardini della formazione di Fabio Pecchia: 25 presenze ed un assist in Serie A, prestazioni di qualità e di personalità che hanno attirato l’interesse dei top club italiani. Nel corso delle ultime settimane il giovane di Aubervilliers è stato monitorato da tre squadre in particolare.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, oltre a Juventus e Napoli, c’è anche la Fiorentina sulle tracce di Fares: nonostante la stagione infelice dei gialloblu, il laterale mancino ha convinto il team scouting dei tre club ed è prevista un’asta a suo di milioni per assicurarsi le sue prestazioni. Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica gigliata, ha avviato i contatti con l’entourage dell’ex girondino: un sondaggio per valutare eventuali margini di trattativa, con la Viola pronta a fare sul serio. Da valutare le considerazioni di Juve e Napoli, che sono pronti a investire denari importanti per il calciatore del team Raiola.