Calciomercato Juventus: in caso di addio di Ronaldo possibile scambio con il Manchester United

La Juventus non vuole cedere Cristiano Ronaldo ma in caso di proposta del Manchester United potrebbe essere messo sul piatto un centrocampista

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha inquadrato la situazione relativa al futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe tornare clamorosamente al Manchester United la prossima estate, nel caso in cui la Juve non dovesse qualificarsi in Champions League.

Le due società, si legge sul quotidiano, potrebbero accordarsi per una doppia operazione, con un giocatore che arriverebbe a Torino. Si ipotizza il nome di Donny van de Beek, ex Ajax (ha segnato alla Juve in Champions) oppure qualche giovane.