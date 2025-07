Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma! Sancho al Borussia può liberare lui per l’attacco di Igor Tudor

Il mercato Juve entra nel vivo per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione 2025/2026. La dirigenza bianconera ha riacceso i riflettori su un nome di primo piano: Karim Adeyemi, talentuoso attaccante del Borussia Dortmund. L’interesse, già manifestato la scorsa estate, torna prepotente, con la Juventus che monitora attentamente la situazione del giocatore tedesco, il cui contratto scade nel 2027.

Le caratteristiche di Adeyemi e la compatibilità con Tudor

Perché la Juventus punta su Adeyemi? Il giocatore è considerato l’identikit perfetto per il nuovo corso tecnico. La sua incredibile duttilità gli permette di coprire più ruoli nel tridente offensivo, rappresentando un’alternativa di altissimo livello a Kolo Muani. La velocità, l’agilità e la capacità di inserirsi senza palla sono le doti che lo rendono un profilo ideale per il calcio dinamico e verticale di Igor Tudor. La Juventus cerca proprio questo: un attaccante moderno, capace di creare superiorità numerica e spaccare le difese avversarie.

La chiave è Jadon Sancho: l’assist dal Borussia Dortmund

La trattativa per portare Karim Adeyemi a Torino potrebbe essere indirettamente favorita da un’altra operazione di calciomercato. Il Borussia Dortmund, infatti, sta lavorando insistentemente per riportare in Germania Jadon Sancho (a sua volta cercato dal calciomercato Juve). Per finanziare un colpo così importante, il club tedesco potrebbe decidere di sacrificare un pezzo pregiato della sua rosa, e Adeyemi è uno dei principali candidati. Questa situazione crea una finestra di opportunità per il mercato Juve, che potrebbe approfittarne per sferrare l’affondo decisivo. Sebbene la trattativa sia ancora in fase di studio, i prossimi giorni saranno cruciali per capire se la Juventus trasformerà il suo interesse in un’offerta concreta. Lo riporta Gazzetta.it.