Calciomercato Juventus: nuovi contatti per Zhegrova. Una cessione per sbloccarlo, l’esterno del Lille sta diventando una pista concreta

La Juventus accelera per regalare a Igor Tudor il rinforzo tanto desiderato sugli esterni: il nome in cima alla lista è sempre quello di Edon Zhegrova. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i dialoghi con il Lille sono proseguiti in maniera intensa anche nelle ultime ore, facendo registrare un’importante apertura da parte del club francese, che ora sembra disposto a venire incontro alle esigenze di bilancio della società bianconera.

La novità più significativa è l’apertura del Lille a una formula di trasferimento più flessibile. Se inizialmente la richiesta era per una cessione a titolo definitivo, ora si ragiona concretamente sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Questa soluzione permetterebbe alla Juventus di dilazionare l’impatto economico dell’operazione, posticipando l’esborso maggiore al prossimo esercizio. La condizione posta dal Lille è chiara: l’importo complessivo dell’affare dovrà comunque raggiungere una valutazione di almeno 20 milioni di euro.

Per rendere tecnicamente possibile questa struttura, le parti starebbero lavorando a un “rinnovo ponte” del contratto di Zhegrova con il club francese. L’attuale accordo, in scadenza nel 2026, verrebbe prolungato di un’ulteriore stagione, consentendo così al Lille di cederlo in prestito senza rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno.

L’insistenza per l’esterno kosovaro risponde a una precisa richiesta tattica di Igor Tudor. L’allenatore vede in Zhegrova – giocatore rapido, tecnico e abile nel saltare l’uomo – il profilo ideale per alzare il tasso di imprevedibilità dell’attacco. Con i progressi mostrati da Koopmeiners nel nuovo ruolo di mediano, la dirigenza ha deciso di concentrare le proprie risorse economiche sulle fasce, e il talento del Lille è l’obiettivo designato.

Sebbene la trattativa sia complessa e la Juventus monitori anche altre piste, la volontà comune sembra quella di trovare un’intesa. L’eventuale cessione di un pezzo pregiato come Nico Gonzalez o Douglas Luiz potrebbe fornire la liquidità necessaria per chiudere definitivamente l’operazione e consegnare a Tudor una delle pedine chiave per plasmare la nuova fisionomia offensiva della sua Juventus.