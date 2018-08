Calciomercato Juventus, Stefano Sturaro vicino all’addio: spunta l’ipotesi Watford per il centrocampista, le ultime

Sono giorni decisivi per il futuro di Stefano Sturaro. La Juventus, protagonista sul mercato in entrata con numerosi colpi, è al lavoro per piazzare gli esuberi e il centrocampista potrebbe farne le spese. Accostato alla Fiorentina e allo Sporting Lisbona, l’ex Genoa potrebbe finire in Premier League…

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il Watford è pronto al blitz: domani scadrà la sessione di mercato per i club britannici e gli Hornets sono alla ricerca di un’alternativa a centrocampo. Fari puntati sul classe 1993, proposta di prestito con diritto di riscatto.