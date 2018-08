Calciomercato Fiorentina: per Sturaro c’è da battere la concorrenza dei club inglesi

Secondo le ultime indiscrezioni, alcune società inglesi si sarebbero fatte avanti per il centrocampista della Juventus, Stefano Sturaro che piace molto alla Fiorentina

Continuano le voci di mercato sulla Juventus che sembra non aver concluso le operazioni per quanto riguarda questa sessione estiva. Dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo e la maxi trattativa con il Milan che ha coinvolto ben tre giocatori, in casa bianconera si parla sia di altri possibili acquisti sia di cessioni. Tra queste ultime sembra esserci anche quella relativa al centrocampista Stefano Sturaro che ormai sembra destinato a lasciare Torino dopo tre stagioni e mezza.

Il giocatore, classe 1993, è entrato nel mirino di molte società tra cui la Fiorentina che sta già trattando con il club piemontese l’esterno Marko Pjaca. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però i Viola dovranno fare i conti con alcune società di Premier League che hanno bussato alla porta della Juventus mettendo sul piatto offerte sino a 20 milioni di euro per il centrocampista italiano. Per battere la concorrenza, dunque, la Fiorentina dovrà non solo convincere il giocatore, ma presentare alla società bianconera un’offerta che si avvicina a quella dei club inglesi.