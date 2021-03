Calciomercato Lazio: addio in vista per Muriqi. La situazione

Mercato Lazio, estimatori in Premier League per Muriqi: il centravanti non ha ancora convinto in biancoceleste, potrebbe partire in estate

Vedat Muriqi ha davanti a sè 11 partite per convincere la Lazio. Il centravanti non è riuscito ancora ad imporsi, mancando anche l’ultima chance concessa da Inzaghi contro il Bayern Monaco.

Come ricorda il Corriere della Sera, la società ha investito moltissimo su di lui, ma i frutti raccolti non sono aderenti con le aspettative estive. Prima del suo arrivo in Serie A, Muriqi era seguito in Premier League, dove ha ancora qualche estimatore.

