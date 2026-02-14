Calciomercato Lazio, due no pesanti alla Premier: respinte le offerte per Dele-Bashiru

Calciomercato Lazio, muro biancoceleste contro la Premier League: respinte due proposte per Dele-Bashiru

Durante l’ultima sessione di mercato invernale, la Lazio ha respinto due proposte significative arrivate dalla Premier League per Fisayo Dele Bashiru. Come riportato da Nicolò Schira sui social, Nottingham Forest e Bournemouth avevano manifestato un forte interesse per il centrocampista nigeriano, ma il club biancoceleste ha scelto di non privarsene.

Il ruolo centrale di Dele Bashiru nel progetto Lazio

Nonostante le offerte inglesi, la società ha deciso di puntare con decisione su Dele Bashiru, anche alla luce delle partenze di Matteo Guendouzi e Matias Vecino.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Grazie alla sua capacità di recuperare palloni e di garantire equilibrio in entrambe le fasi di gioco, il centrocampista rappresenta un elemento chiave nello scacchiere di Maurizio Sarri. La scelta di trattenerlo testimonia la volontà della Lazio di investire sulla sua crescita e di mantenere competitiva la squadra in una stagione che richiede continuità e solidità.

La dirigenza ha quindi optato per blindarlo, confermando l’intenzione di preservare l’ossatura del gruppo mentre i biancocelesti cercano di risalire posizioni in campionato.

