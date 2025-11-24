Calciomercato Lazio, la società ha deciso: quel giocatore verrà ceduto e nel mezzo ci sarà un grande ritorno!

Calciomercato Lazio: Guendouzi sul mercato per fare cassa e finanziare Fabbian

La Lazio si trova in una fase delicata dal punto di vista finanziario e di gestione della rosa. La società biancoceleste, infatti, deve rispettare il limite del 70% del parametro del costo del lavoro allargato, vincolo imposto dalla normativa federale e dai parametri di sostenibilità economica del club. Per questo motivo, il club capitolino sta valutando attentamente possibili cessioni nella finestra di mercato invernale, con l’obiettivo di fare cassa senza indebolire la squadra sul campo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il principale indiziato a lasciare la Lazio è Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, arrivato con grandi aspettative, potrebbe fruttare al club biancoceleste almeno 30 milioni di euro in caso di cessione, una cifra significativa che consentirebbe alla Lazio di rientrare nei parametri di bilancio previsti. La società, infatti, mira a utilizzare parte di questa somma, circa la metà, per finanziare l’acquisto o il rafforzamento di altri reparti, in particolare puntando su giovani promesse come Giovanni Fabbian.

Guendouzi, nonostante le qualità tecniche e la capacità di dettare i tempi a centrocampo, non sembra rientrare più a pieno titolo nei piani tattici di Maurizio Sarri, il tecnico della Lazio, che punta a una squadra più equilibrata e con un maggiore controllo dei costi. La cessione del francese rappresenterebbe quindi un doppio vantaggio: da un lato permetterebbe alla Lazio di rispettare i vincoli economici imposti dal fair play finanziario interno, dall’altro libererebbe risorse per rinforzare il centrocampo con talenti giovani e funzionali al progetto tecnico della squadra.

La strategia della Lazio appare chiara: operare sul mercato con equilibrio tra necessità finanziarie e obiettivi sportivi. Il club biancoceleste, infatti, non vuole privarsi di giocatori fondamentali senza avere alternative valide. La cessione di Guendouzi sarà ponderata in base alle offerte ricevute e alle garanzie tecniche sul sostituto, con l’obiettivo di mantenere competitiva la squadra anche per la seconda parte della stagione.

In sintesi, il calciomercato Lazio di gennaio potrebbe vedere la partenza di Guendouzi come mossa strategica per fare cassa, rispettare i parametri economici e reinvestire su giovani talenti come Fabbian, confermando la volontà della società di bilanciare sostenibilità finanziaria e ambizione sportiva. La gestione oculata del mercato diventa così un tassello fondamentale per garantire stabilità e competitività al club nella lunga stagione di Serie A.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO