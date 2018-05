Lazio, Inzaghi resta e pianifica il mercato

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi salvo ribaltoni dell’ultimo minuto dovrebbe restare ancora sulla panchina biancoceleste

E’ stato solo sfiorato il grande obiettivo della stagione appena conclusa: Simone Inzaghi è ovviamente molto deluso dalla mancata partecipazione in Champions League della sua Lazio. La sconfitta contro l’Inter per 3-2 davanti al proprio pubblico dell’Olimpico è stata una grossa mazzata, in quanto la compagine biancoceleste è così stata spedita in Europa League (in virtù del quinto posto finale). Sono state due stagioni comunque di altissimo livello e i risultati sono stati ben al di sopra delle aspettative.

Secondo quanto riportano i colleghi della redazione online del ‘Corriere dello Sport’, l’allenatore piacentino si incontrerà in questi giorni con il presidente Claudio Lotito ma considera salda la sua panchina. Inzaghi ha voglia di pianificare il mercato a prescindere da quelle che saranno le probabili cessioni (si parla molto in queste ore di un forte interesse del Milan per il capocannoniere della Serie A Ciro Immobile, anche se questa ipotetica trattativa è legata alla questione societaria rossonera sul fairplay finanziario imposto dall’Uefa). L’ex giocatore e attuale mister della Lazio ha un contratto che lo lega al club capitolino fino al 2020, anche se è corteggiato da diversi club, ma la sua voglia di rivalsa e alzare trofei in biancoceleste è davvero forte.