Calciomercato Lazio: il Real fa sul serio per Milinkovic-Savic

Il Real Madrid vuole il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic e negli ultimi giorni sta trattando con i biancocelesti che adesso sembrano disposti ad accettare nuove offerte.

La Lazio, impegnata nella finestra estiva di calciomercato sta ancora cercando un esterno offensivo dopo la partenza di Felipe Anderson. Da settimane, però, sembra che quella del brasiliano e quella di De Vrij all’Inter potrebbero non essere le uniche partenze di lusso. Dopo una fantastica stagione, il centrocampista serbo, Sergej Milinkovic-Savic è finito nel mirino di numerosi club prestigiosi, tra cui Real Madrid e Manchester United e Juventus. Negli ultimi giorni sembra che il club spagnolo, reduce dalla cessione di Cristiano Ronaldo, stia pressando la Lazio per convincerla a far partire il giocatore, classe 1995. I vertici biancocelesti già tempo fa, avvertendo l’interesse di vari club, avevano fissato il prezzo di Milinkovic-Savic a 150 milioni di euro. Adesso, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che il patron Lotito abbia comunicato agli intermediari che si stanno occupando della trattativa di essere disposto ad accettare un’offerta che prevede un conguaglio intorno ai 120 milioni più una contropartita tecnica.