Calciomercato Lazio, si scalda la pista Romagnoli: le ultime sull’affare

Calciomercato Lazio: i biancocelesti fanno sul serio per Romagnoli e sono pronti ad affondare il colpo

La pista che conduce ad Alessio Romagnoli per la Lazio è sempre più calda. Il Corriere dello Sport fornisce oggi ulteriori aggiornamenti rispetto allo stato dell’arte delle ultime settimane. I canali tra Tare e Raiola, agente del calciatore sono apertissimi e l’offerta recapitata intriga molto il centrale di Anzio: tre milioni a stagione più bonus.

La novità più rilevante è però il fatto che Tare e Lotito abbiano correttamente avvisato Maldini della trattativa in corso. I rapporti tra i due club sono ottimi e il gesto dei biancocelesti ne rafforza la stima reciproca. Romagnoli dal canto suo prenderà una decisione nel giro di un mese al massimo. I rossoneri hanno offerto una cifra simile (2.8 più bonus) ma Romagnoli, non avendo ricevuto proposte più alte da nessuna squadra compresa la Juventus, preferirebbe la Lazio non solo per la sua nota fede ma per la possibilità di giocare stabilmente da titolare.

