Calciomercato Lazio, Tchaouna verso l’Olanda. Il Psv punta l’esterno e prepara un possibile scambio con uno di loro

Arriva da LazioNews l’ultima voce di calciomercato Lazio, che riguarda in particolar modo il futuro di Loum Tchaouna.

L’esterno francese classe 2003, infatti, sarebbe finito nel mirino del PSV che già gennaio lo aveva cercato per circa 11 mln.

Il suo rendimento non ha convinto i biancocelesti che adesso valutano la cessione, con gli olandesi che non hanno mai interrotto i contatti e sono pronti ad aprire anche ad uno scambio, mettendo sul tavolo Guus Til, trequartista classe 1997, e Ryan Flamingo, centrale difensivo ex Sassuolo, classe 2002 (nato il 31 dicembre).