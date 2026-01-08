Calciomercato Lecce: il rinforzo a centrocampo dall’Austria! L’ultimo nome sul taccuino di Corvino, ecco chi può arrivare

Calciomercato Lecce: il colpo a centrocampo dall’Austria! Ecco il nome finito sul taccuino di Corvino, chi potrebbe arrivare

Il calciomercato Lecce non dorme mai. Fedele alla sua filosofia di scouting internazionale, il club salentino ha acceso i radar sulla Bundesliga austriaca per rinforzare la linea mediana. Il nome nuovo che circola con insistenza nelle stanze di Via Colonnello Costadura è quello di Sadik Fofana. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza giallorossa — guidata dall’intuito di Pantaleo Corvino – ha avviato una trattativa concreta con il Grazer AK per portare in Italia il giovane centrocampista.

Il profilo: una diga di 192 centimetri

Nato in Togo ma cresciuto calcisticamente in Germania (dove ha acquisito disciplina tattica e fondamentali), Fofana è un classe 2003 che risponde perfettamente all’identikit cercato dal Lecce. Si tratta di un centrocampista difensivo puro, una “diga” davanti alla difesa che fa della stazza atletica la sua arma migliore. Dall’alto del suo metro e novantadue di altezza, Fofana è dominante nel gioco aereo e nei contrasti, caratteristiche che mancano parzialmente all’attuale rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco. In questa prima parte di stagione in Austria, il ragazzo ha dimostrato affidabilità collezionando 16 presenze in tutte le competizioni, confermandosi integro e pronto all’uso.

La trattativa: contatti fitti, si cerca l’intesa

Stando alle indiscrezioni, i dialoghi tra i due club sono in una fase avanzata. Il Lecce ha avuto “contatti approfonditi“ per capire la fattibilità dell’operazione, trovando un’apertura da parte degli austriaci. Tuttavia, la fumata bianca non è ancora arrivata. Manca l’intesa definitiva sulla formula e sulle cifre del trasferimento, ma la volontà del Lecce sembra chiara: aggiungere centimetri e muscoli al motore della squadra per affrontare la battaglia salvezza nel girone di ritorno. Le prossime ore potrebbero essere decisive per regalare a Di Francesco il nuovo gigante del centrocampo.

