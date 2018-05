Politano-Fiorentina, Corvino vigile sull’esterno del Sassuolo

Matteo Politano-Fiorentina, nuovi aggiornamenti sulle mosse di mercato della dirigenza viola: fari puntati sul gioiellino di proprietà Sassuolo, le ultime

Vicinissimo al trasferimento al Napoli nella sessione di mercato di gennaio, Matteo Politano è rimasto al Sassuolo e ha confermato attraverso le prestazioni sul campo di essere pronto per il salto di qualità. Classe 1993 di Roma, l’esterno offensivo ha raccolto otto reti e cinque assist in 33 presenze di Serie A, numeri che non sono passati inosservato ai top club: Politano-Fiorentina, le ultime…

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina resta vigile sul calciatore nato calcisticamente nel Selva Candida: il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino è al lavoro per blindare Federico Chiesa e Giovanni Simeone, affiancandogli un terzo tenore che completi il pacchetto avanzato. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, gigliati pronti a lanciare l’assalto…