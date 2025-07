Calciomercato, il Sassuolo è in pole per Mazzocchi del Napoli: tutti gli aggiornamenti e le ultimissime

Il Sassuolo è pronto a compiere il passo decisivo per assicurarsi Pasquale Mazzocchi, terzino destro attualmente in forza al Napoli. Classe 1995, Mazzocchi è noto per la sua velocità, tenacia e capacità di coprire tutta la corsia laterale. L’interesse del club emiliano è diventato sempre più concreto negli ultimi giorni, tanto da porre la squadra neroverde in prima fila rispetto alla concorrenza, superando club come Cagliari e Pisa, che avevano precedentemente sondato il terreno.

Strategia di mercato e formula del trasferimento

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla trattativa, l’operazione dovrebbe articolarsi attraverso un prestito con diritto di riscatto, formula particolarmente diffusa nel mercato italiano. Tuttavia, il Napoli vorrebbe inserire un obbligo di riscatto condizionato, legato ad alcuni obiettivi sportivi da raggiungere, come il numero di presenze del giocatore o la posizione finale del Sassuolo in classifica. Il riscatto è stato quantificato intorno ai 3 milioni di euro, cifra che riflette sia il valore del calciatore che la volontà del club partenopeo di monetizzare in caso di buone prestazioni.

Profilo tecnico e impatto sulla rosa

Mazzocchi, che ha vestito in passato anche le maglie di Salernitana e Venezia, vanta una solida esperienza in Serie A e una notevole duttilità tattica. È capace di ricoprire più ruoli, spingendo con efficacia nella fase offensiva e garantendo copertura in quella difensiva. Il suo arrivo rappresenterebbe un rinforzo importante per il tecnico del Sassuolo, al fine di aumentare la profondità e la competitività della rosa sulla corsia di destra.

Scenario in evoluzione

La trattativa è entrata in una fase cruciale e nelle prossime ore è attesa l’offerta formale da parte del Sassuolo. Un’accelerazione che potrebbe non solo chiudere l’affare, ma influenzare anche altre operazioni di mercato. Con Mazzocchi sempre più vicino a vestire la maglia neroverde, si profila un nuovo tassello nel progetto tecnico della squadra emiliana.