Calciomercato Milan: a gennaio pronto un nuovo assalto per lui. I rossoneri continuano a puntare questo esterno offensivo

Una delle questioni più evidenti e irrisolte lasciate in eredità dal mercato estivo in casa Milan è senza dubbio la mancata acquisizione di un terzino destro di primo livello. L’esigenza di Massimiliano Allegri era chiara: un giocatore affidabile e pronto a fare il titolare per dare continuità alla sua difesa a quattro. Tuttavia, a fronte di un vero e proprio esodo sull’esterno – con le partenze di Calabria, Walker, Florenzi (che ha annunciato il ritiro), Jimenez e persino Theo Hernández a sinistra – il ds Igli Tare ha consegnato al tecnico il solo Zachary Athekame. Un giovane di talento classe 2004, pagato 10 milioni, ma considerato ancora acerbo per un ruolo da protagonista.

Questa carenza ha costretto Allegri a una vera e propria rivoluzione tattica, abbandonando il suo modulo prediletto per un 3-5-2. Una scelta che, più che un’improvvisazione, appare come un chiaro messaggio alla società sulla necessità di operare con ingegno per equilibrare una rosa profondamente cambiata. Il tecnico ha preferito sfruttare la duttilità di Saelemaekers come esterno a tutta fascia, garantendo al contempo maggiore densità a centrocampo per proteggere una linea difensiva non sempre impeccabile, piuttosto che rischiare l’immediato lancio di Athekame o adattare un centrale.Il grande sogno estivo di Allegri era Guela Doué dello Strasburgo, ma la richiesta di 30 milioni di euro è sempre stata ritenuta eccessiva. Negli ultimi giorni di mercato, il Milan ha sondato con insistenza il mercato spagnolo, con nomi come Juanlu Sanchez, Hector Fort e Arnau Martinez che sono finiti sul taccuino, senza però avviare trattative concrete per mancanza di tempo e per la priorità data ad altri ruoli.

Ora, però, con la finestra invernale che si avvicina, il mirino sembra essere puntato con decisione proprio su quest’ultimo. Secondo quanto riportato da

,

. Classe 2003, cresciuto tra le giovanili del Barcellona e del Girona, è un esterno dal DNA offensivo, come dimostrano i suoi 9 goal e 18 assist in 169 presenze. Veloce e con ampi margini di miglioramento, ha già maturato esperienza internazionale con la Spagna Under 21 e in Champions League. Il Girona, dopo aver ceduto Miguel Gutierrez al Napoli, non ha voluto privarsene in estate, respingendo anche gli interessamenti di Conte e della Juventus. Con un contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione accessibile tra i

, rappresenta il profilo ideale per risolvere definitivamente l’emergenza sulla fascia destra rossonera.